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Temmuz ayında 8 metrelik karda yol açma çalışması

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 04.07.2024 16:44
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Dağlarında temmuz ayına rağmen kalınlığı 8 metreyi bulan karda yürütülen yol açma çalışmaları görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.
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