08 Eylül 2024, Pazar
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TEM'de tır alev aldı! Bölgede trafik kilitlendi
Ümraniye TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyreden bir TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.