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TEM'de faciadan dönüldü! İstanbul istikametinde trafik felç

İHA
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Giriş: 09.01.2022 22:49
Güncelleme:09.01.2022 22:51
Son dakika haberi: TEM Otoyolu Sakarya geçişinde arızalanarak emniyet şeridinde duran tur otobüsüne, tomruk yüklü tır çarptı. Otoyolda faciadan dönülen kazada yaralananın olmaması sevindirirken, İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan N.U. idaresindeki 34 NK 5562 plakalı Mercedes marka tur otobüsü arızalandı. Arızalandıktan sonra sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen araçta bulunan yolcular, farklı bir otobüs ile yollarına devam etti. Emniyet şeridinde duran otobüse, aynı istikamette ilerlemekte olan F.S. idaresindeki 78 AAC 383 plakalı tomruk yüklü tır çarptı. Çarpışmanın etkisi ile tırda bulunan tomruklar yola savruldu. Meydana gelen kaza için bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

FACİDAN DÖNÜLDÜ

Otobüs içerisinde yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza sebebi ile İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte, trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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