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TEM Otoyolu'nu kapatan kaza

TEM Otoyolu'nu kapatan kaza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 12:07
TEM Otoyolu Çatalca mevkisinde TIR'ın devrilmesi sonucu şoför ile yanında bulunan kişi yaralandı.
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TEM Otoyolu’nu kapatan kaza
TEM Otoyolu'nu kapatan kaza
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