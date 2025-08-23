Telefonla konuşmak için minareye çıkıyorlar

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Pınarlı mahallesinde cep telefonu şebekeleri çekmediği için vatandaşlar caminin minaresine çıkıp konuşuyor. Mahalle halkından Ekrem Taşdemir, "Pınarlı Mahallesinde oturuyorum. 55 yaşındayım 30 seneye yakındır mahallemizde şebeke çekmiyor. Şebeke çekmediği için minareye çıkıp oradan konuştum. Köyün içinde evlerde hiçbir yerde çekmiyor" dedi.

