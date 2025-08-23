23 Ağustos 2025, Cumartesi
Telefonla konuşmak için minareye çıkıyorlar
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Pınarlı mahallesinde cep telefonu şebekeleri çekmediği için vatandaşlar caminin minaresine çıkıp konuşuyor. Mahalle halkından Ekrem Taşdemir, "Pınarlı Mahallesinde oturuyorum. 55 yaşındayım 30 seneye yakındır mahallemizde şebeke çekmiyor. Şebeke çekmediği için minareye çıkıp oradan konuştum. Köyün içinde evlerde hiçbir yerde çekmiyor" dedi.