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Tekneler battı, birçoğu da parçalandı! Balıkesir'de fırtına etkili oldu

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Giriş: 22.05.2021 17:19
Güncelleme:22.05.2021 17:19
Balıkesir'in Ayvalık ilçesini şiddetli fırtına vurdu. Onlarca tekne parçalanarak battı. Yaşanan felaketin boyutu da gün yüzüne çıktı. Bölgeden en sıcak ve son görüntüler haberimizde...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesini fırtına vurdu. Tam bir kaos yaşandığı günde 80 tekne battı, 50 ağaç kökünden koptu, 300 metrelik köprü kullanılamaz hale geldi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Fırtına nedeniyle 56 özel, 10 gezi teknesi, 14 profesyonel balıkçı ruhsatlı balık teknesi tamamen zarar gördü. Teknelerde yaklaşık 50 milyon liralık maddi hasar oldu." dedi.

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