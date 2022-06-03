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Tekirdağ'da PKK/KCK'ya operasyon anları

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Giriş: 03.06.2022 13:00
Son dakika haberine göre: Tekirdağ merkezli 10 ilde PKK/KCK soruşturması kapsamında çok kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütüne bağlı faaliyet yürüten Halkların Demokratik Kongresi (HDK) isimli yapının çökertilmesi amaçlandı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın talimatıyla kurulan HDK’nın bölgede yönetim ve sistem boşluğundan yararlanıp adeta gölge kabine gibi hareket ettiği belirtildi. Irak, İran, Suriye ve Türkiye’yi içine alacak şekilde faaliyet yürüten terör oluşumunu PKK’nın Önderlik Projesi diye sahiplendiği, KCK örgütlenmesinin siyasi alan yapılanması içinde konumlandırıldığı kaydedildi. HDK’nın İstanbul’da bulunan Genel Merkezi’ne baskın yapıldı. HDP Genel Merkez yöneticileri ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Bingöl HDP İl Eş Başkanları da gözaltına alındı.
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Tekirdağ’da operasyon anları
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