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Tekirdağ'da motosikletli denize düştü

Tekirdağ'da motosikletli denize düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 27.10.2024 17:48
Tekirdağ Şarköy'de, motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek denize düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan motosikletli sağlık ekiplerine teslim edildi.
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