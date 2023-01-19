19 Ocak 2023, Perşembe
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Tekirdağ’da kan donduran vahşet! Önce birlikte yaşadığı Ayşenur’un boğazını bıçakla keserek katletti ardından da...
Kan donduran vahşetin adresi Tekirdağ. Rıdvan Kurt, dini nikahla birlikte yaşadığı Ayşenur Akkurt'u, boğazını bıçakla keserek öldürüp, intihara kalkıştı. Bileklerini kesen Kurt, hastanede tedaviye alındı. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...