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Tekirdağ’da kan donduran vahşet! Önce birlikte yaşadığı Ayşenur’un boğazını bıçakla keserek katletti ardından da...

DHA
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Giriş: 19.01.2023 16:47
Kan donduran vahşetin adresi Tekirdağ. Rıdvan Kurt, dini nikahla birlikte yaşadığı Ayşenur Akkurt'u, boğazını bıçakla keserek öldürüp, intihara kalkıştı. Bileklerini kesen Kurt, hastanede tedaviye alındı. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...
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