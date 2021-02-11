Tekirdağ’da indirim yapmayan dönerci kadını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kapaklı ilçesinde bulunan bir dönerciye gelen 36 yaşındaki Recep Ö. isimli gözü dönmüş cani işletmeci Kader Balcı'dan kendisine indirim yapmasını istedi. Kadının bunu reddetmesi üzerine Recep Ö., yanındaki bıçakla Balcı'ya saldırdı. Talihsiz kadın aldığı bıçak darbeleri sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edildi.