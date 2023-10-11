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Tekel bayisindeki haraç kavgası ve silahlı saldırı kamerada

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Giriş: 11.10.2023 16:05
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tekel bayisi işletmecisi ile işletmeye gelen bir şahsın kavgası ve kavga sonrasında mermilerin hedefi olan şahsın vurulma anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Tekel bayisindeki silahlı saldırı kamerada
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