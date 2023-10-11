11 Ekim 2023, Çarşamba
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Tekel bayisindeki haraç kavgası ve silahlı saldırı kamerada
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tekel bayisi işletmecisi ile işletmeye gelen bir şahsın kavgası ve kavga sonrasında mermilerin hedefi olan şahsın vurulma anları saniye saniye kameralara yansıdı.