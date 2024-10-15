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Tek yumrukla komaya girdi! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tek yumrukla komaya girdi! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 18:04
Fotoğraf kavgası hastanede bitti. Antalya'da çiçekçilikle uğraşan iki kişinin fotoğraf tartışmasında taraflardan birisi aldığı yumruk darbesiyle komaya girdi. Yoğun bakımda tedavisi süren şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Tek yumrukla komaya girdi!
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