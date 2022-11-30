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TEK KİT İLE 4 VİRÜS TESPİTİ! Kovid-19, RSV, İnfluenza A ve B’yi yerli tanı kiti ayırt edecek

A Haber
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Giriş: 30.11.2022 10:56
Üst solunum yolu enfeskiyonlarına tanı yerli üretim kit ile konulacak. Tek bir kit ile İnfluenza, Kovid-19 ve rsv aynı anda bakılacak. Geçmeyen grip için ne yapmalı? Uzun süren gripten nasıl korunacağız? İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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