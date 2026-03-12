CANLI YAYIN
Orta Doğu'da savaşın maliyeti artıyor! ABD İran savaşında çekilecek mi?

ABD'nin İsrail ile İran'a yönelik başlattığı savaşın 13. gününde karşılıklı saldırılar devam ederken bir yandan da savaşın maliyeti oldukça konuşuluyor. ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik çelişkili açıklamaları kafaları karıştırırken savaştan maliyet nedeniyle çekileceği tartışmaları gündeme geldi. Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programına konuk olan Uluslararası ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Osman Ağır savaşın ABD'ye olan maliyetini değerlendirdi. Ağır, ABD'nin savaşın maliyetini tek başına üstlenmek istemeyen -belirtirken, İran'ın her türlü bedele hazır olduğunu vurguladı.

