“Tecavüz ediyorlar” diye bağırdı! Yardıma koşanları darp etti

Aksaray’da bir kadın, parkta “Tecavüz ediyorlar” diye bağırarak mahalleyi ayağa kaldırdı. Çığlık seslerini duyan vatandaşlar yardım için koştu, bazıları ise 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Ancak yardıma gelenleri itip kakıp, tekme atarak darp etti. Kadın, yardım çağrısı yaptığı sırada elindeki telefonla sürekli birilerini arayarak konuşma yaptı. Olay anı kameralara yansıdı ve vatandaşlar yaşadıkları şoku gizleyemedi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek kadını arabaya bindirdi. Kadın, polis merkezine götürülerek işlemler için alındı. İddiaya göre ortada ne bir tecavüz vardı ne de yardım gerektiren bir durum. Yardıma koşan genç, aldığı tekme nedeniyle yaralandı. Olay, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Kadının akıbeti ise adli kayıtlara geçti.

