TCG Anadolu Sirkeci'de ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi ve bugünden itibaren 23 Nisan'a kadar halkın ziyaretine açık olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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