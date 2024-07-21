TBMM’de gündem yoğun! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta önemli kanun tekliflerini görüşerek yoğun bir mesai yapacak. Genel Kurul, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını da içeren kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'ni görüşecek. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz hayvanlara ilişkin teklifin görüşmelerine devam edecek.

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