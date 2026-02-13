CANLI YAYIN
TBMM Dışişleri Komisyonu ABD Kongre'sinde verimli görüşmeler gerçekleştirdi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet, Washington’da ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu Dışişleri Komisyonu başkanlarıyla bir araya geldi. Savunma sanayi, KAAN motorları, CAATSA yaptırımları ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı temasların “son derece verimli” geçtiğini belirten Oktay, Türkiye’ye yönelik pozitif bir yaklaşım gördüklerini ifade etti. Görüşmelerde Suriye, Gazze, Rusya-Ukrayna savaşı ve Ermenistan-Azerbaycan hattı da masaya yatırılırken, ABD tarafının bu yıl Türkiye’ye ziyaret planladığı bildirildi.

