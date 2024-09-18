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Tatlıses'in kızı, hostese saldırdı!

Tatlıses'in kızı, hostese saldırdı! "Üniformana güvenme!"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 21:12
Ünlü türkücü 'İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı 'Dilan Çıtak Dörter' Bodrum- İstanbul seferi yapan uçağın yolcuları arasındaydı. Uçuş kuralları gereği, kedisini pusete koyması gerekiyordu. 'Çıtak', iddia o ki, kendisini uyaran kabin memurlarına sert çıkmakla kalmadı, üstüne bir de saldırıya geçti. Taraflar karakolluk oldu. Öfkeden deliye dönen şarkıcı, ekip otosuna bindirilirken polisleri de tehdit etti.
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