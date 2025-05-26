Tatile giderken dolandırılmayın! Tatilcilere rezervasyon uyarısı

Tatil dönemi yaklaştı rezervasyonlar yapılıyor ancak gideceğimiz oteli seçerken dikkatli olmalıyız. Seçtiğimiz otel gerçekte var mı yok mu? Ya da işlem yaptığımız site dolandırıcıların sitesi mi? İşte bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bunların önüne geçmek için bir proje yaptı. İşte detaylar...

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