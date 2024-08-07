07 Ağustos 2024, Çarşamba
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Tatilcilerin yeni rotası: Ordu Akyazı Plajı
Ordu'nun 19 güvenli plajı arasında yerini alan, Karadeniz Bölgesi'nin en meşhur plajları arasında yer alan Akyazı Plajı, yaz sezonunda denize girmek isteyenlerin tercih ettiği noktalardan biri haline geldi.