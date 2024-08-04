04 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Tatil beldesinde dehşete düşüren kız kavgası

Tatil beldesinde dehşete düşüren kız kavgası

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2024 18:38
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan akran zorbalığı ve genç kızların içine düştüğü durum görenleri şaşırttı. Henüz 14-15 yaşlarında olan 6 kız yanlarına çağırdıkları 2 kızı evire çevire dövdü. Yanlarında yetişkin bir erkek olmasına rağmen ağza alınmayacak küfürlerle zorbalık yapan kızlar, uyguladıkları şiddeti kayda aldılar. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tatil beldesinde dehşete düşüren kız kavgası
Tatil beldesinde dehşete düşüren kız kavgası
Gaziantep’te aba güreşleri heyecanı başladı
Gaziantep'te aba güreşleri heyecanı başladı
Kafasını boruya sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı
Kafasını boruya sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı
Beyoğlu’nda motosikletle gelip büfeye kurşun yağdırdılar
Beyoğlu'nda motosikletle gelip büfeye kurşun yağdırdılar
Taksim’de yerli ve yabancı turistlerin sıcak ile imtihanı
Taksim’de yerli ve yabancı turistlerin sıcak ile imtihanı
Manisa’da orman yangını
Manisa'da orman yangını
Samanlığı yanan besiciye mahalleliden yardım
Samanlığı yanan besiciye mahalleliden yardım
Giresun’da fındık hasadı başladı
Giresun’da fındık hasadı başladı
Servis minibüsü devrildi
Servis minibüsü devrildi
Yaralanan kişinin yardımına ambulans helikopter yetişti
Yaralanan kişinin yardımına ambulans helikopter yetişti
Balkondaki eşine baktığı için bir kişiyi bıçakladı
Balkondaki eşine baktığı için bir kişiyi bıçakladı
3. kattan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı
3. kattan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı
Daha Fazla Video Göster