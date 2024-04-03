05 Nisan 2024, Cuma
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Tartıştığı komşu çifti tüfekle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Karabük'te komşular arasında çıkan kavgada E.A.'nın tüfekle ateş ettiği Gülseren Yıldırım(58) hayatını kaybederken eşi Kemalettin Yıldırım yaralandı.
Karabük'te komşular arasında kedilerin beslenmesi nedeniyle çıkan kavgada Erol Akbaş'un tüfekle ateş ettiği Gülseren Yıldırım (58) hayatını kaybederken eşi Kemalettin Yıldırım yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Akbaş, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Gülser Yıldırım'ın cenazesi bugün Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Kavakören köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.