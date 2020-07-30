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Tartıştığı babasından kaçıyordu! Genç kıza otomobil çarptı

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Giriş: 30.07.2020 17:31
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı babasından kaçarken yola çıkan 15 yaşındaki M.H. isimli genç kıza otomobil çarptı. Yaralanan M.H., hastaneye kaldırılırken, genç kızın babasından kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı babasından kaçarken yola çıkan 15 yaşındaki M.H. isimli genç kıza otomobil çarptı. Yaralanan M.H., hastaneye kaldırılırken, genç kızın babasından kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Ulus Caddesi'nde meydana geldi. M.H., evde ailevi bir konu nedeniyle babasıyla tartışıp dışarı çıktı. Babasının peşine düştüğü M.H., caddeye çıktı.

Bu sırada arkasına bakarak babasını kontrol eden M.H.'ye, sürücüsü öğrenilemeyen 54 ADN 697 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, genç kızın babası tarafından kovalanması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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