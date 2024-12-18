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Tartıştığı arkadaşını tabancayla ayaklarından vurdu

Tartıştığı arkadaşını tabancayla ayaklarından vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.12.2024 01:16
Kocaeli'nini İzmir ilçesinde E.Y. ile arkadaşı E.A.(28) arasından bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.Y. yanında bulunan tabancayla E.A.’ya ateş açtı. 2 bacağına kurşun isabet eden E.A. yere yığılırken, E.Y. kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.A., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. E.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Tartıştığı arkadaşını tabancayla ayaklarından vurdu
Tartıştığı arkadaşını tabancayla ayaklarından vurdu
Tartıştığı arkadaşını tabancayla ayaklarından vurdu
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