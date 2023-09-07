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Tarsus Şelalesi’ne ziyaretçi akını! 1 ayda 50 bin kişi ziyaret etti

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Giriş: 07.09.2023 18:18
Tarsus Şelalesi sıcaktan bunalan mersinlilerin akınına uğruyor. Hava sıcaklıklarının 50 dereceye ulaştığı kentte, şelale doğal klima görevi görüyor.
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