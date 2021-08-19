21 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tarlada silahlar çekildi! Adıyaman'da akraba kavgası

Tarlada silahlar çekildi! Adıyaman'da akraba kavgası

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2021 21:36
Güncelleme:19.08.2021 21:37
Adıyaman’da akrabalar arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi ağır yaralandı. Hastaneye gelen yaralıların yakınları acılarını unutup hastane bahçesinde birbirine saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyü yakınlarında Zeynal ve Emrah A. isimli iki akraba arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarla içerisindeki silahlı kavgada Zeynal ve Emrah A. birbiriyle çatıştı.

Çatışmada Zeynal ve Emrah A., birbirini vurarak ağır yaralandı.

KAVGAYA JANDARMA VE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Durum üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Zeynal ve Emrah A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralı hastanede tedavi altına alınırken yaralıların yakınları hastane bahçesinde birbirine saldırdı. Kavga eden şahıslara jandarma ekipleri ile polis ekipleri müdahale etti.

Olayla ilgili olarak 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Marketlerde ’depozito’ dönemi
Marketlerde 'depozito' dönemi
’Daire 16’ paylaşımları rekor kırdı!
'Daire 16' paylaşımları rekor kırdı!
Genç kızı ormanda dövüp soydular! Dehşet...
Genç kızı ormanda dövüp soydular! Dehşet...
Burdur Gölü’nde korkutan görüntü!
Burdur Gölü'nde korkutan görüntü!
Giresun’daki sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti!
Giresun'daki sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti!
Çay soğuk dedi canından oldu!
"Çay soğuk" dedi canından oldu!
Vatandaşlar böyle yardım çağırdı
Vatandaşlar böyle yardım çağırdı
’Güzel kız’ İstanbul Boğazı’ndan geçti
'Güzel kız' İstanbul Boğazı'ndan geçti
Türk öğrencileri dünya birincisi oldu
Türk öğrencileri dünya birincisi oldu
Orman yangınına insan zinciri ile müdahale
Orman yangınına insan zinciri ile müdahale
Felaketleri su altında tuvale aktardı
Felaketleri su altında tuvale aktardı
Karadeniz’de tarihi bulgular! 6500 yıllık keşif tarihi aydınlattı
Karadeniz'de tarihi bulgular! 6500 yıllık keşif tarihi aydınlattı
Daha Fazla Video Göster