Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'ndan depremzedelere 90 ton et ile 7 ton süt ve süt ürünü

Tarım ve Orman Bakanlığı,Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) deprem bölgesine 90 ton et ile 7 ton süt ve süt ürünü gönderdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerden sonra yaraların sarılması için bağlı ve ilgili kuruluşları ile bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Deprem afetinden etkilenen bölgelerdeki arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra acil ihtiyaçların karşılanması ve besicilerin hayvanlarının korunması adına pek çok alanda faaliyetlerini sürdüren bakanlığa bağlı kuruluşlar, vatandaşların yardımına koşuyor.