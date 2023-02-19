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Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'ndan depremzedelere 90 ton et ile 7 ton süt ve süt ürünü

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Giriş: 19.02.2023 15:20
Tarım ve Orman Bakanlığı,Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) deprem bölgesine 90 ton et ile 7 ton süt ve süt ürünü gönderdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerden sonra yaraların sarılması için bağlı ve ilgili kuruluşları ile bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Deprem afetinden etkilenen bölgelerdeki arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra acil ihtiyaçların karşılanması ve besicilerin hayvanlarının korunması adına pek çok alanda faaliyetlerini sürdüren bakanlığa bağlı kuruluşlar, vatandaşların yardımına koşuyor.
Depremzedelere 90 ton et ile 7 ton süt
Depremzedelere 90 ton et ile 7 ton süt
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