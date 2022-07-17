Tarihi Podesta Sarayı 7 milyon dolara satılık

Cenevizliler tarafından 1316 yılında Galata'da yaptırılan Podesta Sarayı, 7 milyon dolardan satışa çıkarıldı. Sarayın sahibi Nizam Hışım, "Yeni alıcısının bu binanın gerçek değerini bilen biri olması lazım. Kültüre, sanata, tarihe ilgisi olması lazım. Bu bir dünya mirası" dedi. Sanat Tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz ise, "Türkiye ile İtalya'yı birbirine bağlayan çok özel bir yapıdır. Restore edilirse kentimize her ihtimalle müthiş bir hediye olacaktır" ifadelerini kullandı.