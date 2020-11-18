18 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tarihi geçmiş ürünleri piyasaya süreceklerdi! Gıda dolandırıcılarına dev darbe

Tarihi geçmiş ürünleri piyasaya süreceklerdi! Gıda dolandırıcılarına dev darbe

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2020 12:33
Güncelleme:18.11.2020 12:39
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarmanın dedektifleri JASAT timleri tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda, son kullanma tarihlerinin geçtiği ve piyasaya sürülmesinin hedeflendiği belirlenen 2 milyon TL değerinde temizlik malzemesi, kişisel bakım ürünü ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

Olay, 16 Kasım tarihinde Kocaeli'nin Gebe ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl jandarma Komutanlığı JASAT timleri Gebze ilçesinde bulunan bir depoda uygunsuz koşullarda saklanan ve son kullanma tarihleri geçmiş temizlik malzemesi, kişisel bakım ürünü ve gıda malzemelerinin piyasaya sürülmesinin planlandığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri belirlenen depoya operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda son kullanma tarihleri geçmiş binlerce diş macunu, sivrisinek kovucu, meşrubat, süt, temizlik malzemesi, ele geçirildi.

Yaklaşık 2 milyon değerinde olduğu belirlenen ve piyasaya sürülmek üzere oldukları tespit edilen ürünler, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili E.D. isimli bir şahıs gözaltına alındı.

Hakkında "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticaretini yapmak" suçundan işlem yapılan şahıs, jandarma komutanlığındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tarihi geçmiş ürünleri piyasaya süreceklerdi!
Tarihi geçmiş ürünleri piyasaya süreceklerdi!
İşte gıda diye aldığımız zehirler...
İşte gıda diye aldığımız zehirler...
Maske takmadığınız için teşekkür ederiz
"Maske takmadığınız için teşekkür ederiz"
Dikkate alınmazsa daha radikal...
"Dikkate alınmazsa daha radikal..."
Esenyurt’ta tekme tokat birbirine girdiler
Esenyurt’ta tekme tokat birbirine girdiler
Kadının feryadı yürekleri dağladı
Kadının feryadı yürekleri dağladı
Yine kendi projesi gibi lanse etti
Yine kendi projesi gibi lanse etti
Balıkçıların ağına takıldı! Denizin dibinde...
Balıkçıların ağına takıldı! Denizin dibinde...
'Buhur'lu dezenfekte
'Buhur'lu dezenfekte
PKK/KCK operasyonu
PKK/KCK operasyonu
'Asırların hayali' adım adım gerçekleşiyor!
'Asırların hayali' adım adım gerçekleşiyor!
Türk vatandaşı takıyor yabancılar takmıyor
Türk vatandaşı takıyor yabancılar takmıyor
Daha Fazla Video Göster