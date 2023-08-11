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Tapu ekspertizi nasıl yapılacak?

A Haber
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Giriş: 11.08.2023 12:30
Ev arazi gibi satışlarda vergi kaçırmayı önlemek için ekspertiz zorunluluğu geliyor. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı.
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Tapu ekspertizi nasıl yapılacak?
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