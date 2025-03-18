Taksitli alışveriş kabusları oldu: 190 bin liralık borcuna karşılık 500 bin lira talep edildi

Bolu'nun İhsaniye Mahallesi'nde satış yapan bir firma dar gelirli ailelere ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla 36 ay taksitli kampanya başlattı. Başlatılan kampanya sosyal medyadan duyuruldu. Motosiklet, ev eşyası gibi ürünleri vatandaşlar, 3 ay sonra ödemeli olarak almaya başladı. Bunun karşılığında ise vatandaşlara firma tarafından tek senet imzalatıldı. Dekont, fatura olmadan yalnızca firma tarafından verilen taksit kartlarıyla vatandaşlar ödemelerini yaptı. Düzenli ödeme yapan bazı sebeplerden dolayı ödemelerinde bir gün, bir hafta gibi gecikme yapan vatandaşlar, icra şokuyla karşılaştı.

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