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Taksim'de ticari taksi denetimi yapıldı

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Giriş: 17.04.2024 09:56
Taksim Meydanı'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde 5 taksi bağlanırken toplam 38 bin 634 TL para cezası kesildi.
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