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Taksim'de silahlı saldırı! Husumetlisine benzetti dizinden vurdu! O anlar kamerada

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Giriş: 14.02.2024 10:40
İstanbul Taksim'de bir şahıs kalabalık içerisinde husumetlisine benzettiği kişiyi silahla dizinden vurdu. Saldırı anı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, saldırgan tutuklandı.
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