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09.10.2019
Taksim'de öz kızını öldüresiye döven baba gözaltına alındı
İstanbul Taksim'de öz babasının öldüresiye dövdüğü işkence yaptığı kızın yürekleri dağlayan görüntüleri sosyal medyayı salladı. Paylaşılan görüntülerin ardından 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Haberin detaylarını Sabah Gazetesi Editörü KENAN KIRAN aktardı...
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böyle şerefsizler hadım edilmeli kolları felç edilmeli
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