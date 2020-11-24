Takside unutulan 300 bin Euro'yu sahibine teslim etti! A Haber'e anlattı

İstanbul Havalimanı'nda taksi şoförü olarak çalışan Engin Olgaç (31), arabasında unutulan ve içinde 300 bin euro (2 milyon 800 bin lira) döviz olan çantayı sahibine teslim etti. Parasını kaybettiğini fark etmesiyle paniğe kapılan Finlandiyalı turistin üzüntüsü, taksiciden gelen haber ile birlikte bir anda değişti. Genç taksici yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı. İstanbul Havalimanı'nda taksi şoförü olarak çalışan Engin Olgaç (31), arabasında unutulan ve içinde 300 bin euro (2 milyon 800 bin lira) döviz olan çantayı sahibine teslim etti. Parasını kaybettiğini fark etmesiyle paniğe kapılan Finlandiyalı turistin üzüntüsü, taksiciden gelen haber ile birlikte bir anda değişti. Genç taksici yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.