Taksi şoförü yolcusu tarafından darbedildi! O anlar kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde emekli polis olduğu öğrenilen taksi sürücüsü ile aracına aldığı yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu, taksi şoförünü darbetmeye başladı. Sürücü, saldırganı tabancayla ateş ederek uzaklaştırdı. O anlar kameraya yansıdı.

