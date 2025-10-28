28 Ekim 2025, Salı

Taksi şoförü yolcusu tarafından darbedildi! O anlar kamerada
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 28.10.2025 23:14
İzmir'in Bayraklı ilçesinde emekli polis olduğu öğrenilen taksi sürücüsü ile aracına aldığı yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu, taksi şoförünü darbetmeye başladı. Sürücü, saldırganı tabancayla ateş ederek uzaklaştırdı. O anlar kameraya yansıdı.
