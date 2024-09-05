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Takip ettikleri kuyumcuyu vurup bir kilo altını çaldılar: Kuyumcu hayatını kaybetti

Takip ettikleri kuyumcuyu vurup bir kilo altını çaldılar: Kuyumcu hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 00:49
Sultangazi'de çantasında yaklaşık 1 kilo altın bulunan yabancı uyruklu kuyumcu M.M., silahlı iki kişi tarafından takip edildi. Şüpheliler, M.M. evine gireceği sırada çantasını almaya çalıştı. Şüphelilere direnen kuyumcu, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Takip ettikleri kuyumcuyu vurup bir kilo altını çaldılar!
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