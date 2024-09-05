05 Eylül 2024, Perşembe
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Takip ettikleri kuyumcuyu vurup bir kilo altını çaldılar: Kuyumcu hayatını kaybetti
Sultangazi'de çantasında yaklaşık 1 kilo altın bulunan yabancı uyruklu kuyumcu M.M., silahlı iki kişi tarafından takip edildi. Şüpheliler, M.M. evine gireceği sırada çantasını almaya çalıştı. Şüphelilere direnen kuyumcu, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.