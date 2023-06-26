26 Haziran 2023, Pazartesi
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"Susa Katliamı"nın yıl dönümü! Terör örgütü PKK 2’si çocuk 10 kişiyi katletti
Tarihler 26 Haziran 1992'yi gösterdiğinde eli kanlı teröristler Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Yolaç köyüne baskın düzenledi. Camide ibadet edenler dışarı çıkarılarak 2'si çocuk 10 kişi vahşice katledildi. Üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen katliam unutulmadı. Detaylar A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.