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Sürüsüyle beraber 4 çoban karda mahsur kaldı!

Sürüsüyle beraber 4 çoban karda mahsur kaldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.11.2024 19:39
Deliilyas beldesi Kurt deresi mevkisinde Ekrem Çevik, Muhammet Çevik ile Han ve Mahmut isimli 2 Afganistanlı 4 çoban, yaklaşık 1000 koyunla tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle dün mahsur kaldı. Mahsur kalan çobanlar belediyeyi arayarak yardım istedi. Bölgede devam eden kar ve tipi nedeniyle çobanlara dün ulaşılamadı. Bugün hava şartlarının düzelmesiyle birlikte belediye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İş makineleriyle 7 saat süren çalışma sonucunda yol açılarak çobanlar ve sürüye ulaşıldı. Ekipler tarafından kurtarılan çobanlar ve sürü beldede bulunan bir çiftliğe götürüldü. Çobanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Sürüsüyle beraber 4 çoban karda mahsur kaldı!
Sürüsüyle beraber 4 çoban karda mahsur kaldı!
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