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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi, yol trafiğe kapandı

İHA
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Giriş: 30.10.2021 15:51
Kocaeli Körfez TEM Otoyolu bağlantı kavşağında tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaza meydana geldi. Kazada devrilen tırda sürücü yaralanırken, yol tamamıyla trafiğe kapandı. Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi İstanbul istikameti gişeler TEM Otoyolu bağlantı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, D. E. (26) yönetimindeki Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kavşakta devrildi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Tırın devrilmesi nedeniyle kapanan yol, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili olarak emniyet ekipleri inceleme başlattı.
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