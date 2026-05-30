Sürücüleri bekleyen gizli tehlike: Yol hipnozu

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca vatandaş için dönüş yolculuğu başladı. Uzun süren yolculuklarda sürücüleri bekleyen ve çoğu zaman fark edilemeyen "Yol Hipnozu" tehlikesi, kaza riskini hat safhaya çıkarıyor. Gözlerin açık ancak zihnin uykuda olduğu bu trans halinden korunmak için uzmanlar hayati uyarılarda bulunuyor. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, yol hipnozunun belirtilerini ve bu gizli tehlikeden korunma yollarını tek tek anlattı.