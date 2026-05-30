Hürmüz ve nükleer krizde belirsizlik sürüyor! Tahran’dan Trump’ı açıklamalarına yalanlama

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın yakın olduğu yönündeki açıklamaları uluslararası kamuoyunda yankı uyandırırken, Tahran yönetiminden peş peşe gelen açıklamalar Washington'ın iddialarını büyük ölçüde yalanladı. Petrol piyasalarından Hürmüz Boğazı'na, İran'ın nükleer programından olası ateşkes görüşmelerine kadar birçok başlıkta taraflar arasında ciddi görüş ayrılıklarının sürdüğü ortaya çıktı. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan gelen son mesajlarda henüz nihai bir kararın alınmadığını ve müzakerelerin son derece kırılgan bir zeminde devam ettiğini belirterek kritik açıklamalarda bulundu.