Trump'tan kritik İran mesajları! Washington'da gözler Beyaz Saray'da

ABD ile İran arasında aylardır süren diplomatik trafik yeni bir dönemece girerken, Washington'da kritik bekleyiş sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplaması dikkatleri yeniden İran dosyasına çevirirken, henüz nihai bir kararın açıklanmamış olması belirsizliği koruyor. A Haber Beyaz Saray Muhabiri İrfan Sapmaz, başkent Washington'daki son atmosferi ve kulislerde konuşulan detayları aktardı.