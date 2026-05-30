CHP kulislerini hareketlendiren iddia: Özel cephesinde Mansur Yavaş’a ağır baskı iddiası

Hukukçu Av. Mehmet Yılmazer, A Haber ekranlarında CHP'de kurultay sürecinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yılmazer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın parti içinden yoğun baskı gördüğüne yönelik iddiaları gündeme getirdi. CHP'deki güç mücadelesinin önümüzdeki günlerde yeni bir boyut kazanabileceğini savunan Yılmazer, Ankara kulislerinde farklı senaryoların konuşulduğunu söyledi. Parti içindeki tartışmaların yanı sıra olası soruşturma ve ihraç süreçlerine ilişkin iddialar da siyasi gündemdeki yerini koruyor.