Sürücü belgesi yenilemede son viraj! Ehliyet yenilemek için son tarih 31 Ekim
Sürücü belgesi yenilemede son viraj! Ehliyet yenilemek için son tarih 31 Ekim

Giriş: 11.10.2025 13:02
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ehliyet yenileme işleminin son tarihini hatırlattı. Bakan Yerlikaya, 31 Ekim'den itibaren eski tip sürücü belgelerinin kullanılmayacağının altını çizdi.
