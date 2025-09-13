13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Suriyelilerin göçü sürüyor, bazı sokaklar sessizliğe büründü
Suriyelilerin göçü sürüyor, bazı sokaklar sessizliğe büründü

Suriyelilerin göçü sürüyor, bazı sokaklar sessizliğe büründü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 13:15
Esad rejiminin devrilmesinin ardından Adana'da yaşayan Suriyelilerin göçü devam ediyor. Suriyeli esnaflar bir bir kepenk kapatıp giderken, taşınmaya Adanalılar da yardım ediyor. Göçle birlikte Suriyelilerin yaşadığı sokak ise sessizliğe büründü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriyelilerin göçü sürüyor, bazı sokaklar sessizliğe büründü
Tartıştığı kişiyi tek yumrukla hastanelik etti
Tartıştığı kişiyi tek yumrukla hastanelik etti
Gastroantep festivali başladı!
Gastroantep festivali başladı!
Suça karışan çocuk düzenlemesi nasıl olacak?
Suça karışan çocuk düzenlemesi nasıl olacak?
Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu!
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu!
Lider eşleri zirvesine kritik mesaj
Lider eşleri zirvesine kritik mesaj
Kadıköy’de 20 katlı inşaatta yangın
Kadıköy'de 20 katlı inşaatta yangın
Suriyelilerin göçü sürüyor!
Suriyelilerin göçü sürüyor!
Hızlı tren telaşı kazayla bitti!
Hızlı tren telaşı kazayla bitti!
Sigara bahanesi! Kuaförün parasını vermeden kaçtı
Sigara bahanesi! Kuaförün parasını vermeden kaçtı
Bisikletle çay servisi! Ölümden döndü
Bisikletle çay servisi! Ölümden döndü
Torosların eteğinde fındık hasadı
Torosların eteğinde fındık hasadı
Diyarbakır’da 269 kilo esrar ele geçirildi!
Diyarbakır’da 269 kilo esrar ele geçirildi!
Daha Fazla Video Göster