Suriyelilerin göçü sürüyor, bazı sokaklar sessizliğe büründü

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Adana'da yaşayan Suriyelilerin göçü devam ediyor. Suriyeli esnaflar bir bir kepenk kapatıp giderken, taşınmaya Adanalılar da yardım ediyor. Göçle birlikte Suriyelilerin yaşadığı sokak ise sessizliğe büründü.

