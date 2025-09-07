Suriyeliler ülkesine dönmeye devam ediyor! Bakan Ali Yerlikaya son sayıyı açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Esad hükümetinin devrilmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerden ne kadarının ülkelerine döndüğünü açıkladı. Yerlikaya, "8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı.

Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte; Tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla Dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz."