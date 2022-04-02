Sürekli eleştiri çocukları nasıl etkiler? Çocuklarla iletişimde üslup önemli

Uzmanlara göre nasıl bir yetişkin olacağımız, içerisinde büyüdüğümüz aile ve ebeveynlerin davranışıyla şekilleniyor. Çocuklarını sürekli eleştiren anne-babalar, aslında onlara çok büyük zararlar veriyor. Üstelik kullanılan eleştiri dili, genellikle her şeyi daha da kötüye sürüklüyor. Peki sürekli eleştirilmek çocuklarımızı nasıl etkiliyor?

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