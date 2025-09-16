16 Eylül 2025, Salı

Süphan Dağı zirvesindeki bulut, Van Gölü ile görsel şölen oluşturdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 16.09.2025 16:17
Van Gölü Havzası'nın en yüksek noktalarından biri olan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesinde oluşan bulut tabakası, Van Gölü manzarasıyla bütünleşerek görsel şölen sundu.
